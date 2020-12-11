عدد الإصابات بكورونا في سجن دونغ بو بسيول يبلغ 792 حالة

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زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في سجن "دونغ بو" بسيول ليبلغ 792 حالة.وصرحت وزارة العدل اليوم بأن حصيلة الإصابات بلغت 792 حالة من الموظفين والسجناء، اعتبارًا من منتصف الليل.ومن بين المصابين 21 موظفا و409 سجناء ما زالوا في السجن، بينما تم نقل 345 مصابًا إلى السجن رقم 2 في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و17 مصابا إلى سجن نامبو في سيول، ومصابٍ واحد إلى سجن بوك بو في مقاطعة كانغ وان.وتخطط الوزارة لإجراء الجولة الرابعة من الاختبارات اليوم على جميع الموظفين والسجناء في سجن دونغ بو، والذين يبلغ عددهم حوالي ألف و800 شخص.وصرحت الوزارة بأنها ستستمر في تخفيض كثافة الإقامة في سجن دونغ بو، من خلال نقل السجناء غير المصابين بالفيروس إلى سجون أخرى. كما تخطط لطلب وقف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات بالنسبة للسجناء المصابين بالفيروس، تمهيدًا لنقلهم إلى مركز للعلاج تابع لمعهد اللغات التابع لوزارة الدفاع، في مدينة إيتشون بمقاطعة كيونغ كي.