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المحلية

استمرار الموجة الباردة ليلة رأس السنة الجديدة

Write: 2020-12-31 10:08:27

استمرار الموجة الباردة ليلة رأس السنة الجديدة

Photo : YONHAP News

تستمر الموجة الباردة في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، وهو آخر يوم من عام 2020.
ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تظل درجات الحرارة العليا بعد الظهر بين سالب 5 درجات مئوية و4 درجات مئوية اليوم الخميس، وهو ما يعادل أو يزيد قليلًا عن الأمس.
ولكن من المرجح أن تنخفض درجات الحرارة عن بسبب الرياح القوية.
وقالت إدارة الأرصاد إن الطقس البارد سيستمر لفترة من الوقت، ونصحت المواطنين بالعناية بصحتهم وتجنب الأضرار التي تلحق بالمحاصيل والمرافق.
ومن المتوقع تساقط الثلوج في مقاطعات "تشونغ تشنغ" و"تشولا" وجزيرة "جيجو" وجزيرة "أولونغ" وجزر "دوكدو"، والتي تلقت بالفعل الكثير من الثلوج أمس.
ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 15 سنتيمترًا في مناطق الساحل الغربي في مقاطعات "تشولا"، وإلى أكثر من 20 سنتيمترًا في المناطق الجبلية من جزيرة "جيجو" و"أولونغ" و"دوكدو".
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