زيادة العجز في التجارة مع اليابان في العام الماضي

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ازداد العجز في التجارة الكورية مع اليابان في العام الماضي.وطبقًا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بلغ حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان 20 مليارًا و840 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة مقدارها مليار و680 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية لليابان بلغ 25 مليارا و80 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 11.8% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم الواردات من اليابان 45 مليارا و920 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.5%.وقال التقرير إن حجم صادرات قطع الغيار لليابان شهد انخفاضا بنسبة 34.9%، والمنتجات النفطية بنسبة 32.5%، والمنتجات البتروكيميائية بنسبة 25.1%، والمنتجات الحديدية بنسبة 23.3%.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان إلى انخفاض الصادرات الكورية لليابان بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أرجع زيادة الواردات اليابانية إلى تخفيف وتيرة حملة مقاطعة المنتجات اليابانية في البلاد.