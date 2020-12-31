استطلاع للرأي يفيد بأن حاكم مقاطعة كيونغ كي أنسب شخص للرئاسة القادمة

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بمناسبة العام الجديد حول أنسب شخص للرئاسة القادمة للبلاد، بلغت معدلات تأييد حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" 21.7%، وتلاه كل من رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" بـ16.9%، والمدعي العام "يون سوك يول" بـ13.8%.وفيما يخص ترشح المدعي العام "يون" لانتخابات الرئاسة القادمة، أعرب 33.9% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لترشحه، فيما اعترض 52.1% منهم على ذلك.وفيما يتعلق بالانتخابات التكميلية لعمدتي مدينتي سيول وبوسان، والتي ستجرى في شهر أبريل القادم، قال 37.4% من المشاركين إنهم سيصوتون لصالح مرشح الحزب الحاكم لتحقيق الاستقرار في شؤون الدولة، فيما قال 47.6% منهم إنهم سيصوتون لصالح مرشح الحزب المعارض.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 30.1%، وتلاه كل من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بـ25.4%، وحزب العدالة بـ6.2%، وحزب الشعب بـ3.8%.وقد شمل هذا الاستطلاع ألفًا من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، حيث يبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.