كيم جونغ أون يهنئ شعبه بحلول العام الجديد في رسالة مكتوبة بخط اليد

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ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قدم التهنئة لشعبه بمناسبة حلول العام الجديد في رسالة مكتوبة بخط اليد، بدلًا من خطابه المعتاد الذي كان يلقيه في اليوم الأول من العام، وتعد هذه أول مرة يفعل ذلك الزعيم "كيم" منذ توليه الحكم.وقال "كيم" في الرسالة إنه يتمنى لجميع العائلات في كوريا الشمالية مزيدا من السعادة والصحة الجيدة.كما تقدم بالشكر للشعب الكوري الشمالي على ثقته الدائمة في حزب العمال ودعمه حتى في الأوقات الصعبة، متعهدا بأنه سيعمل بجد لإحلال حقبة جديدة تتحقق فيها أمنيات الشعب.ومن جهة ثانية، قام الزعيم "كيم" بزيارة إلى قصر الشمس "كوم سوسان"، حيث يرقد جثمان والده "كيم جونغ إيل" وجده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، كأول جدول عمل رسمي له في العام الجديد.ورافقه في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين الذين سيشاركون في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم المزمع عقده قريبا.وسيتم في المؤتمر الكشف عن الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية والسياسات الخارجية الجديدة.