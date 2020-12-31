كوريا الجنوبية تسجل أول انخفاض في عدد السكان

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سجلت كوريا الجنوبية أول انخفاض في عدد سكانها في العام الماضي.وبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و829 ألفا و23 نسمة في العام الماضي، بانخفاض مقداره 20 ألفا و838 شخصا مقارنة بالعام الأسبق.وشهدت معدلات المواليد تراجعا بنسبة أكثر من 10% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل من 300 ألف من المواليد الجديد، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد.وبلغت حصة المسنين الذين يتجاوز أعمارهم 60 عاما حوالي 25% من إجمالي عدد سكان البلاد العام الماضي، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بعام 2010.بينما بلغت حصة الذين تقل أعمارهم 20 عاما 16.9% العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بعام 2010.وتجاوز عدد الأسر المكونة من عضو واحد 9 ملايين أسرة العام الماضي، بزيادة مقدارها 600 ألف أسرة مقارنة بالعام الأسبق، فيما شهد عدد الأسر المكونة من أكثر من 4 أعضاء انخفاضا مستمرا، ليصل متوسط عدد أعضاء أسرة في كوريا الجنوبية إلى 2.24 شخصا، مسجلا بذلك أقل مستوى على الإطلاق.