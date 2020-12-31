الصادرات الكورية تشهد انتعاشا قويا العام الماضي

Photo : YONHAP News

بلغ حجم الصادرات الكورية 512 مليارا و850 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 5.4% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم الواردات 467 مليارا و230 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7%.وبهذا سجلت التجارة الكورية فائضًا بقيمة 45 مليارا و620 مليون دولار العام الماضي، ولاثني عشر عاما متتاليا.وبلغت الصادرات الكورية في شهر ديسمبر من العام الماضي 51.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهر ديسمبر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز قيمة الصادرات الشهرية 50 مليار دولار منذ شهر نوفمبر من عام 2018.كما زاد حجم صادرات 11 منتجا من بين المنتجات التصديرية الرئيسية الخمسة عشر، من بينها أشباه الموصلات، وشاشات العرض، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.وقالت الحكومة إن الصادرات الكورية بدأت تشهد انتعاشا قويا منذ الربع الثالث من العام الماضي.