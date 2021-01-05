موجة باردة تجتاح كوريا هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تهب موجة باردة على كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الاثنين إنه بسبب تحرك جبهة الهواء البارد في سيبيريا نحو الجنوب، ستنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير بدءا من مساء اليوم الثلاثاء. وأضاف التقرير أن موجة البرد ستبلغ ذروتها في الفترة من الخميس إلى السبت.وسوف تشهد المنطقة الوسطى، بما في ذلك منطقة سيول الحضرية، درجات حرارة تقل عن 10 درجات تحت الصفر صباح الغد الأربعاء وتظل عند هذا المستوى طوال يوم الخميس، وسوف تنخفض درجات الحرارة في الصباح في هذه المنطقة إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر اعتبارا من يوم الجمعة، وتظل عند حوالي 15 درجة تحت الصفر حتى يوم الأحد، كما سيزيد الإحساس بالبرودة بمقدار حوالي 10 درجات بسبب الرياح في الفترة من الخميس إلى السبت.ومن المتوقع أيضا أن تشهد أجزاء كثيرة من البلاد تساقطا متكررا للثلوج خلال هذا الأسبوع، حيث ستضرب الثلوج الكثيفة الأجزاء الغربية من مقاطعتيْ شمال وجنوب جولا، وكذلك المناطق الجبلية في جزيرة جيجو.