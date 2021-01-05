كوريا تسعى إلى تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة هذا العام

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن سيول ستسعى إلى زيادة تطوير التحالف مع الولايات المتحدة من خلال التبادلات رفيعة المستوى وغيرها من التدابير ذات الصلة.جاء ذلك في خطاب "كانغ" بمناسبة العام الجديد أمس الاثنين، حيث تعهدت بالإدارة الناجحة للوزارة للقضايا الدبلوماسية المعلقة، وضمان إدارة الجهود الدبلوماسية بشكل فعال استجابة لجائحة كورونا، كما تعهدت ببذل جهود لتقوية التعاون مع الدول المجاورة مثل الصين واليابان وروسيا، والتنسيق المستمر مع المجتمع الدولي حتى يتحرك زخم الحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وتشمل التعهدات الرئيسية الأخرى من قبل الوزيرة "كانغ" تحقيق المزيد من نتائج السياسات التي تهدف إلى تنويع شركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين، بما في ذلك سياسات الجنوب والشمال الجديدة، بالإضافة إلى ضمان الاستعدادات الشاملة للمؤتمرات الدولية الرئيسية التي من المقرر أن تستضيفها سيول خلال هذا العام.