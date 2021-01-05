الرئيس مون جيه إين يدعو إلى إدارة شاملة للأطفال المتبنين

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أصدر الرئيس مون جيه إين تعليمات إلى المسؤولين الحكوميين بتعزيز إدارة الأطفال بالتبني لمنع الانتهاكات المحتملة من قبل الآباء بالتبني.وفي إيجاز مكتوب أمس الاثنين، نقل المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" تعليق الرئيس مون على مقتل طفلة تبلغ من العمر 16 شهرا مؤخرا على يد والدتها بالتبني في مدينة سيول.وقال المتحدث إن مون وصف القضية بأنها "حادث مؤسف للغاية، ولم يكن ينبغي أن يحدث"، كما تطرق إلى الحاجة إلى تعزيز الدعم الحكومي، وكذلك إدارة الدولة والرقابة على عملية التبني.كما حث الرئيس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على إعطاء أولوية لمصلحة الأطفال المتبنين على أي قضايا أخرى بموجب القوانين ذات الصلة التي يجب الالتزام بها تماما.وجاءت تصريحات الرئيس وسط غضب شعبي متزايد ضد والدي الطفلة بالتبني، التي تُدعى جونغ إين، والتي توفيت في أكتوبر بعد تعرضها للاعتداء البدني الذي أدى إلى أضرار جسيمة في أعضائها الداخلية، بما في ذلك الأمعاء والبنكرياس.