إيران تحتجز ناقلة نفط كورية وسيول تطالب بالإفراج عنها

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احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي بدعوى التلوث البيئي. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أصدره أمس الاثنين إن الناقلة احتجزت بسبب الانتهاك المتكرر لقوانين البيئة البحرية.وأضاف أن السفينة التي تبلغ حمولتها 7200 طن من المنتجات الكيماوية النفطية محتجزة في ميناء "بندر عباس" الإيراني.وأضاف البيان أن الناقلة "هانكوك كيمي"، التي كانت في طريقها من ميناء الجبيل السعودي إلى الإمارات العربية المتحدة، كان بها 20 من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية في سيول احتجاز السلطات الإيرانية الناقلة في المياه قبالة سلطنة عُمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها. وقالت وزارة الدفاع الكورية إنها أرسلت وحدة "تشونغ هيه" لمكافحة القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، موضحة أنها سوف تتعامل مع عملية المصادرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثروة السمكية، وأيضا القوة البحرية متعددة الجنسيات التي تعمل في المياه القريبة من تلك المنطقة.