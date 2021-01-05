الولايات المتحدة تحث إيران على الإفراج عن ناقلة النفط الكورية فورا

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية والتي كانت قد احتجزتها في وقت سابق.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تلك الدعوة في بيان أصدرته أمس الاثنين، وانتقدت فيه النظام الإيراني لتهديده حقوق الملاحة والحرية في الخليج العربي.وقال متحدث باسم الوزارة في البيان إن التحركات الإيرانية جزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي لتخفيف ضغط العقوبات عن طهران. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تنضم إلى دعوة كوريا الجنوبية لإيران للإفراج عن ناقلة النفط على الفور.وقد جاء ذلك البيان بعد ساعات من احتجاز الناقلة "إم تي هانكوك كيمي"، من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين البيئة، أمس الاثنين.