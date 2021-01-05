بومبيو يأسف للقضايا العالقة مع كوريا الشمالية والصين

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو" عن أسفه لأن الولايات المتحدة لم تحرز المزيد من التقدم في حل القضايا مع الصين وكوريا الشمالية.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" التلفزيونية أمس الاثنين، حيث قال "بومبيو" إن "كيم جونغ أون" زعيم كوريا الشمالية "لم يتخذ بعد قرارا يكون مستعدا بالفعل لتنفيذه" بشأن التزامه بالتخلي عن أسلحته النووية، بعد قمتين مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".لكن بومبيو شدد في الوقت نفسه على أن كوريا الشمالية لم تجر أي تجارب نووية أو تجارب صواريخ باليستية طويلة المدى منذ أن بدأت محادثاتها مع واشنطن.وفيما يتعلق بالصين، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يأسف لعدم حل القضايا الصعبة بين الصين والولايات المتحدة، معتبرا أن العلاقات التجارية بين البلدين لا تزال غير عادلة، وأن سرقة الصين للملكية الفكرية لا تزال تمثل مشكلة. ومع ذلك، قال بومبيو إن إدارة ترامب جعلت العالم مكانا أكثر أمانا مما كان عليه قبل أربع سنوات.