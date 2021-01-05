كوريا الشمالية تطلب لقاح كورونا من التحالف العالمي للقاحات

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أفادت تقارير صحفية بأن كوريا الشمالية قدمت طلبا لتلقي لقاح فيروس كورونا من المجموعة الدولية التي تساعد الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الاثنين أن كوريا الشمالية قدمت طلبا للتحالف العالمي للقاحات والتحصينات.وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين لم يعلق على طلب كوريا الشمالية، لكن التحالف يجري حاليا تقييمات لطلبات الدول كل على حدة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف إنه سيتم إصدار بيان تفصيلي في هذا الشأن قريبا.وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصينات في وقت سابق إن 86 دولة من بين 92 دولة مؤهلة للحصول على مساعداته المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض، قد قدمت طلبات للحصول على لقاح كورونا، وأن كوريا الشمالية من بين الدول المؤهلة.كما أشار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن كوريا الشمالية، التي لم تبلغ عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، قد استفسرت أيضا عن الحصول على لقاحات من العديد من السفارات الأوربية خلال الأسابيع الماضية.