رئيس الحزب الحاكم يدافع عن اقتراحه بالعفو عن الرئيسيْن السابقين المسجونين

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أوضح رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية "لي ناك يون" اقتراحه الأخير بمنح عفو للرئيسين السابقين المسجونين حاليا "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه"، حيث قال في برنامج للكي بي إس أمس الاثنين إنه لم يكن ليثير القضية إذا كان يفكر في أرباح أو مكاسب، على الرغم من أسفه لإثارتها دون جمع آراء أعضاء الحزب.ودافع رئيس الحزب الديمقراطي عن اقتراحه قائلاً إنه على الرغم من أن جرائم الرئيسين السابقين لا تغتفر، إلا أنه يعتقد أن العفو الرئاسي يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية في هذا الوقت الصعب.ويذكر أن الحزب الحاكم قال بعد اجتماع لمجلسه الأعلى أول من أمس الأحد إن الرئيسين المسجونين يجب أن يعتذرا عن أخطائهما إذا كان سيتم إصدار عفو عنهما، مشددا أيضا على الإجماع العام في هذا الشأن.وفيما يتعلق باحتجاجات حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي ضد موقف الحزب الديمقراطي، انتقد "لي" الحزب المعارض لعدم تعبيره عن الاعتذار والأسف تجاه الجمهور عن جرائم الرئيسين السابقين.