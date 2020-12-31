صادرات المنتجات الزراعية الكورية تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء إن حجم صادرات المنتجات الزراعية الكورية بلغ 7.57 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق.وأضافت الوزارة أن صادرات المنتجات الزراعية الطازجة سجلت في العام الماضي زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الأسبق نتيجة لتعافي صادرات الكيمتشي والجينسينغ، لتصل إلى 1.43 مليار دولار.وبلغت قيمة صادرات المعكرونة سريعة التحضير "الراميون" 600 مليون دولار، بزيادة قيمتها 29.3%، فيما بلغت قيمة صادرات وجبات الأرز المعالجة 137.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.7%.وبلغت صادرات المنتجات الزراعية الكورية إلى الدول الجنوبية، ومن بينها تايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام ، 1.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.1%.كما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة بنسبة 38% لتصل قيمتها إلى 1.21 مليار دولار.