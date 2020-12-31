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الاقتصادية

صادرات المنتجات الزراعية الكورية تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

Write: 2021-01-05 11:16:57Update: 2021-01-05 16:14:31

صادرات المنتجات الزراعية الكورية تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء إن حجم صادرات المنتجات الزراعية الكورية بلغ 7.57 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق.
وأضافت الوزارة أن صادرات المنتجات الزراعية الطازجة سجلت في العام الماضي زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الأسبق نتيجة لتعافي صادرات الكيمتشي والجينسينغ، لتصل إلى 1.43 مليار دولار.
وبلغت قيمة صادرات المعكرونة سريعة التحضير "الراميون" 600 مليون دولار، بزيادة قيمتها 29.3%، فيما بلغت قيمة صادرات وجبات الأرز المعالجة 137.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.7%.
وبلغت صادرات المنتجات الزراعية الكورية إلى الدول الجنوبية، ومن بينها تايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام ، 1.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.1%.
كما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة بنسبة 38% لتصل قيمتها إلى 1.21 مليار دولار.
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