حجم التسوق عبر الإنترنت يسجل أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر الماضي

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سجل حجم التسوق عبر الإنترنت أعلى رقم على الإطلاق في شهر نوفمبر من العام الماضي بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي .وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم التسوق عبر الإنترنت في شهر نوفمبر من العام الماضي 15 تريليونا و63.1 مليار وون، بزيادة قدرها 17.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حصة التسوق عبر الإنترنت من إجمالي حجم مبيعات التجزئة بلغت 29.9% في نوفمبر من العام الماضي.ومن بين المنتجات الرئيسية التي زاد حجم مبيعاتها عبر الإنترنت، خدمات الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والأدوات الإلكترونية المنزلية وأجهزة الاتصالات والإمدادات اليومية.وقال التقرير إن حجم التسوق عبر الهواتف المحمولة بلغ 10 تريليونات و259.8 مليار وون في نوفمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 21.9%، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم التسوق عبر الهواتف المحمولة 10 تريليونات وون منذ عام 2013.