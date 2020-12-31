كوريا الجنوبية تبدأ اتخاذ الإجراءات لترخيص لقاحات أسترازينيكا

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بدأت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص لقاح كورونا الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية مع جامعة أكسفورد.ومن المتوقع أن يتم انطلاق حملة التطعيم به اعتبارا من أواخر شهر فبراير المقبل.الجدير بالذكر أن لقاح "أسترازينيكا" يعتمد على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر، وهو فيروس غُدِّيٌّ منتشر بين الشمبانزي، وتم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا.ويحفز اللقاح الخلايا المناعية في جسم الإنسان لتكوين أجسام مضادة متعادلة تحارب فيروس كورونا إذا أصيب بها الجسم لاحقا.كما أنه من السهل تخزين اللقاح إذ يتطلب حرارة تراح بين درجتين أو ثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي "موديرنا" و"فايزر" اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدًّا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.ويجب تطعيم هذا اللقاح على مرحلتين ، كما أنه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%.الجدير بالذكر أيضا أن شركة كورية تقوم بإنتاج لقاحات "أسترازينيكا" في كوريا الجنوبية بناء على طلب من الشركة البريطانية.وستقوم سلطة الحجر الصحي بالكشف عن خطة تفصيلية لتطعيم لقاحات كورونا في غضون هذا الشهر، ليتم انتهاء حملة التطعيم قبل شهر نوفمبر هذا العام.