مدمرة كورية تصل إلى المياه القريبة من مضيق هرمز للإفراج عن الناقلة المحتجزة

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وصلت المدمرة الكورية "تشيه يونغ" التابعة لوحدة "تشونغ هيه" البحرية إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، لمواجهة احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن المدمرة تمارس نشاطها الآن في المياه القريبة من مضيق هرمز لحماية السفن التجارية الكورية التي تسير في المنطقة.وتبين أن إرسال المدمرة "تشيه يونغ" إلى مضيق هرمز لا يهدف إلى اتخاذ إجراءات عسكرية، بل يهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية للإفراج عن الناقلة الكورية المحتجزة.ومن جانبها، بدأت وزارة الخارجية بذل جهودها الدبلوماسية للإفراج عن الناقلة مبكرًا، حيث ستستدعي الوزارة السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من اليوم للتعرف على التفاصيل المتعلقة بالاحتجاز ، وستطلب منه الإفراج عن الناقلة المحتجزة.وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى انتهاكها لقوانين الملاحة وتلويث المياه.