الرئيس مون يتعهد ببذل قصارى جهده للعودة السريعة إلى روتين الحياة اليومية

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" ببذل كل جهده لعودة الشعب إلى روتين الحياة اليومية في أسرع وقت ممكن، قائلا إن الحكومة ستضع على رأس أولوياتها السيطرة على فيروس كورونا هذا العام.وقال "مون" إن الحكومة ستضع خطة مبتكرة لتوريد الإسكان ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار العقارات.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن أهم القضايا التي تواجهها البلاد هي الخروج من نفق كورونا الطويل في أسرع وقت ممكن.وقال إن موجة انتشار فيروس كورونا بدأت تنخفض تدريجيًّا، لكنه أضاف أن الثقة الزائدة بشأن السيطرة على فيروس كورونا ستكون خطيرة للغاية.وأكد الرئيس "مون" أن البلاد ستتمكن من مواجهة فيروس كورونا من خلال اللقاحات والعلاجات بدءًا من شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العلاجات الكورية لمرض كورونا سيتم تطويرها قريبًا.وتم في اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع إنفاق الدفعة الثالثة من الدعم المالي، والتي تبلغ قيمتها 9.3 تريليون وون، حيث سيتم تقديم هذا الدعم لـ5.8 مليون شخص تعرضوا لخسائر مالية بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من الأسبوع القادم.