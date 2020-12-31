سيول تقول إن طهران طلبت شراء لقاحات بأموالها المجمدة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تناقش مع إيران إمكانية استخدام الأموال الإيرانية، المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية، من أجل دفع ثمن لقاحات فيروس كورونا لطهران.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إن الحكومة الإيرانية سعت لتأمين لقاحات كورونا من خلال مشروع اللقاح العالمي "كوفاكس"، وأن سيول وواشنطن تناقشان دفع ثمنها بالعملة الكورية "وون". وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية منحت موافقة خاصة على هذه الخطة، حيث إن شراء اللقاحات يندرج ضمن فئة المعاملات الإنسانية المؤهلة للإعفاء من العقوبات.وقد اقترحت البنوك الكورية التي تحتفظ بالأموال الإيرانية خطة لتحويل الأموال، لكن طهران لم ترد عليها بعد، ربما بدافع القلق من إمكانية تجميد الأموال في البنوك الأمريكية في أثناء عملية التحويل.وجاءت تصريحات المسؤول الكوري بعد أن صرح "حسين تانهاي" رئيس غرفة التجارة الإيرانية الكورية، بأن إيران وكوريا الجنوبية تناقشان مقايضة الأموال الإيرانية المجمدة لشراء لقاحات كورونا وغيرها من الإمدادات. ويذكر أنه تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في حسابين بنكيين كوريين، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران بسبب انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي، مما يحظر فعليا التجارة الكورية غير المباشرة مع طهران.وجاء ذلك أيضا وسط التوتر بين البلدين بشأن استيلاء قوات الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية أول من أمس الاثنين. وقال المسؤول الكوري إن إيران نفت التكهنات بأنها احتجزت السفينة لكسب نفوذ في المحادثات بشأن تلك الأموال.