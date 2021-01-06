إيران تقول إن كوريا تحتجز 7 مليارات دولار من أموالها

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قالت إيران إن كوريا الجنوبية تحتجز سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، فقد أدلى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مباشر أمس الثلاثاء، حيث نفى أن تكون مصادرتها لناقلة نفط كورية جنوبية بمثابة احتجاز رهائن. وقال ربيعي إنه إذا كان هناك احتجاز رهائن، فإن "الحكومة الكورية هي التي تحتجز سبعة مليارات دولار ملك لإيران كرهائن، لأسباب لا أساس لها من الصحة".ويذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت أول من أمس الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها 20 بحارا في مضيق هرمز، بحجة تلويث البيئة كسبب للمصادرة. وفقا لمسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، نفت إيران في وقت سابق التكهنات بأن مصادرة السفينة تهدف إلى كسب النفوذ في التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية.وقد تم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في حسابيْن بنكيين في كوريا الجنوبية، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران بسبب انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي.