الصين تطور صواريخ تفوق سرعة الصوت

عززت الصين من قدرة صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت، ويعتقد المراقبون أنه يجعل نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية عديم الفائدة.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، أمس الثلاثاء، عرض الجيش الصيني قاذفة صواريخ ناقلة غير معروفة سابقا، خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وقال التقرير إن منصة الإطلاق، التي تحتوي على غطاء يحيط بالصاروخ، هي جزء من النظام الصاروخي المتطور "دي إف-17". وأضاف التقرير أن الغطاء يمكنه أن يحمي الصواريخ من الطقس أو ظروف ساحة المعركة الصعبة، بالإضافة إلى إخفاء الصاروخ من الكشف الجوي أو الأقمار الصناعية للعدو.ونقل التقرير عن "يانغ تشنغ جون" خبير الصواريخ الصيني، قوله إنه سيكون من الصعب اعتراض الصاروخ بواسطة ما أسماه بـ"أنظمة الدفاع الجوي المعادية" مثل "ثاد" في كوريا الجنوبية، أو "إس إم-3" في اليابان، أو صواريخ باتريوت الأمريكية.ومن المعروف أن الصاروخ "دي إف-17" يبلغ مداه الأقصى ألفين و500 كيلومتر، أي أنه يغطي كل منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وشمال شرق آسيا.