زعيم كوريا الشمالية يقول إن الخطة الاقتصادية فشلت

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افتتحت كوريا الشمالية مؤتمرا نادرا لحزب العمال الحاكم يوم أمس الثلاثاء.وأفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأربعاء بأنه تم افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ في اليوم السابق بكلمة افتتاحية ألقاها الزعيم "كيم جونغ أون"، حيث قال إن فترة استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تبلغ مدتها خمس سنوات قد انتهت العام الماضي، لكن الخطة فشلت في تحقيق أهدافها في كل قطاع تقريبا.وفي معرض إشارته إلى التحديات الخارجية والداخلية التي تعيق تنمية البلاد، شدد كيم على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع المشاكل والعقبات.وأضاف كيم أن المؤتمر سيكون علامة فارقة ومنطلقا لتحقيق قفزة كبيرة في الجهود المبذولة لتعزيز القوة الوطنية وتحسين سبل عيش المواطنين الكوريين الشماليين.ويذكر أن المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه منذ خمس سنوات، جاء قبل أسابيع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" مهام منصبه، وحضره 250 عضوا من قيادات الحزب، وأربعة آلاف و750 مندوبا، بالإضافة إلى ألفيْ مراقب.