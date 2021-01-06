الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل مستويات قياسية عالية للشهر السابع

Photo : KBS News

ارتفعت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي بحوالي سبعة مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجل نموا للشهر التاسع على التوالي. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 433,1 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها ستة مليارات و720 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وأضاف التقرير أن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد ظل ينمو لمدة تسعة أشهر متتالية منذ أبريل من العام الماضي، وسجل مستوى مرتفعا جديدا لمدة سبعة أشهر متتالية منذ شهر يونيو.وقال البنك المركزي إن الارتفاع الأخير في ديسمبر يرجع إلى زيادة العائدات على الأصول المقومة بالعملات الأجنبية وضعف قيمة الدولار الأمريكي الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى دولار.وقد احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها كتاسع أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم في نهاية نوفمبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان وسويسرا.