سون هُنغ مين يسجل الهدف رقم 150 على الساحة الأوربية

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سجل اللاعب الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" مهاجم نادي "توتنهام هوتسبير" البريطاني هدفه رقم 150 على الساحة الأوربية.وسجل سون هدفا في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فريق برينتفورد في نصف نهائي كأس كاراباو على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، أمس الثلاثاء، ليفوز فريق هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء. وكان ذلك الهدف رقم 150 الذي يسجله سون للأندية الأوربية منذ أن ظهر لأول مرة مع فريق "هامبورغ إس في" في الدوري الألماني عام 2010.وقد سجل سون 20 هدفاً لفريق "هامبورغر"، و29 هدفا لفريق "باير ليفركوزن" الألمانيين، و101 هدف لفريق توتنهام البريطاني.ويأتي هذا الإنجاز بعد أن سجل هدفه رقم 100 لصالح فريق توتنهام في المباراة السابقة يوم السبت الماضي.