بومبيو يقول إن كيم جونغ أون لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن نزع السلاح النووي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن ما إذا كان سيواصل التزامه بنزع السلاح النووي.ووفقا لنص مقابلة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، قال بومبيو إن كيم تعهد بأنه سيكون جزءا من عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في كل من سنغافوره وهانوي. وأضاف بومبيو أنه لسوء الحظ لم تحقق الولايات المتحدة ذلك الهدف حتى الآن، مشيرا إلى أن كيم لم يتخذ قرارا بعد بأنه مستعد بالفعل لتنفيذ الالتزام.وخلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز أول من أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أيضا إن هناك العديد من الإجراءات الجارية التي لا يمكنه قول المزيد عنها، لكن الولايات المتحدة أقنعت كيم بعدم الاستمرار في اختبار الصواريخ الباليستية طويلة المدى منذ أن بدأ الجانبان في إجراء المحادثات.وأعرب بومبيو عن أمله في أن يدرك كيم في يوم ما، مضمون ما قاله له الرئيس ترامب مرارا وتكرارا، وهو أن الكوريين الشماليين يمكن أن يكون لهم مستقبل أكثر إشراقا إذا اعترفوا بأن البرنامج النووي يمثل في الواقع خطرا على مواطني كوريا الشمالية.