إيران تصر على عدم علاقة زيارة نائب وزير الخارجية الكوري لها باحتجاز ناقلة النفط الكورية

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أصرت إيران على أن زيارة نائب وزير الخارجية الكوري لها لا تتعلق باحتجاز ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" في بلادها.وطبقا لما ذكرته وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء أمس، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد خطيب زاده" بأن زيارة نائب الوزير الكوري كان من المقرر القيام بها ولا تتعلق باحتجاز ناقلة النفط الكورية.وذكر أن مسألة احتجاز الناقلة ستجري حسب الإجراءات القانونية في السلطات القضائية الإيرانية، الأمر الذي لا يستدعي زيارة دبلوماسية، مضيفا أن جدول زيارة خاصة بهذه المسألة لم يتم مناقشته من قبل الحكومة الكورية.من ناحية أخرى قررت الحكومة الكورية اليوم أن ترسل وفدا خاصا للتفاوض حول الإفراج المبكر عن الناقلة وطاقمها المحتجزين في إيران.ومن المقرر أن يقوم نائب وزير الخارجية الكوري "تشي جونغ كون" بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى إيران بدءا من يوم 10 من هذا الشهر.وقال الناطق باسم الوزارة الإيرانية إن احتجاز الناقلة الكورية مجرد مسألة فنية، مؤكدا على أن إيران كغيرها من الدول تتعامل مع المسألة البيئية بشكل حساس للغاية.