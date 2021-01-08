كيم يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية في مؤتمر الحزب الحاكم

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تعهد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، لحماية البيئة السلمية، في المؤتمر الرئيسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن "كيم" أدلى بهذا التصريح في اليوم السابق، في كلمته في جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الثامن للحزب، التي عقدت في بيونغ يانغ.وقالت الوكالة إن "كيم" أوضح "إرادة مهمة لحماية أمن البلاد والشعب والبيئة السلمية والبناء الاشتراكي، عن طريق وضع القدرات الدفاعية للدولة في مستوى أعلى بكثير".وركزت كلمة "كيم" على القضايا الاقتصادية، ولم يتضمن الحديث عن أي سياسات جديدة بشأن كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية في تقريرها أمس إن "كيم" حلل الوضع الاقتصادي للبلاد في مختلف القطاعات، ومن بينها النقل والبناء والاتصالات والتجارة والبيئة البرية والعلاقات الاقتصادية الخارجية.ثم عرض "كيم" الأهداف "والسبل العملية لصنع الابتكارات والتطوير في المجالات ذات الصلة، خلال خطة خمسية جديدة".