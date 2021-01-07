الحكومة تعلن وضع الطوارئ من المستوى الثاني مع توقعات بتساقط الثلوج الغزيرة

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أصدرت الحكومة تنبيهات بشأن تساقط الثلوج الكثيفة في مقاطعات "جولا" و"تشونغ تشنغ"، وأعلنت وضع الطوارئ من المستوى الثاني.وقالت وزارة الداخلية والسلامة اليوم الخميس إنَّ المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة قام بتنشيط وضع الطوارئ من المستوى الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للكوارث المكون من ثلاثة مستويات.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دخلت فيه التحذيرات بشأن التساقط الكثيف للثلوج حيز التنفيذ في "كوانغ جو" ومقاطعات جنوب وشمال "جولا" ومدينة "سيجونغ" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا.وطلبت الوزارة من الحكومات المحلية إزالة الثلوج من الطرق لمنع الازدحام خلال ساعات الذروة الصباحية، بدءًا من الطرق حول مواقع اختبار فيروس كورونا ومنشآت مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة.كما دعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير سلامة وقائية للفئات الاجتماعية الضعيفة، ومن بينهم كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.