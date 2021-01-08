السياسية مظاهرات عنيفة لأنصار ترامب أمام الكونغرس

أفادت وسائل الإعلام الأجنبية أن بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اقتحموا مقر الكونغرس الأمريكي، اعتراضًا على تصديقه على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن".

ووفقًا للتقارير، فقد انتشرت حالة من الفوضى والعنف في المبنى، حيث اجتاح المئات من مثيري الشغب المؤيدين لـ "ترامب" مقر الكونغرس، وقُتِلت امرأة بالرصاص داخل المبنى.

ونقلت الإذاعة العامة الوطنية عن مصدر بالشرطة قوله إنه لم يتم التأكد بعد ممن أطلق الرصاص على المرأة.

ونقلت رويترز ووكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين قولهم إن المحتجين أجبروا على الخروج من المبنى بعد 4 ساعات من اختراقهم له.

وقد استخدم الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين.

