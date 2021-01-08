الرئيس مون يلتقي عبر الإنترنت بالممثلين السياسيين والتجاريين

Photo : KBS News

من المقرر أن يجتمع الرئيس "مون جيه إين" عبر الإنترنت مع عشرات من الممثلين السياسيين والتجاريين وأفراد الشعب، لتبادل التحيات الموسمية ومشاركة الآمال المتعلقة بالعام الجديد.ووفقًا للمكتب الرئاسي، سيقام حفل الترحيب بالعام الجديد اليوم الخميس. وسيعقد الحدث عبر الإنترنت هذا العام التزامًا بقواعد التباعد الاجتماعي وسط تفشي جائحة كورونا. وسيضم الحدث حوالي 50 مشاركًا، وهو ما يمثل ربع عدد الحضور في السنوات السابقة.وسيكون من بين الحضور رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون"، ورئيس الجمعية الوطنية "بارك بيونغ صوك"، ورئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو"، ورئيس المحكمة الدستورية "يو نام صوك"، ورئيس لجنة الانتخابات الوطنية "نوه جيونغ هي".كما سيحضر زعماء الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، إلى جانب قادة الشركات الكبيرة والصغيرة، وثمانية مواطنين مشهود لهم بمساهمتهم الأخيرة في المجتمع في مختلف المجالات.وخلال الجلسة، من المتوقع أن يشكر "مون" الشعب على مساعدته في جهود الحكومة لاحتواء الجائحة، وسيعبر عن رغبته في تحويل كوريا الجنوبية إلى دولة رائدة.