وزيرة الخارجية تطلب دعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في مؤتمر نووي دولي

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صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" حضرت عبر الفيديو الاجتماع الثالث لمبادرة ستوكهولم بشأن نزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار النووي، والذي عقد بالأمس كأول اجتماع وزاري في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار في عام 2021.ومبادرة ستوكهولم عبارة عن جهة تشاورية مكونة من 16 دولة غير مالكة للأسلحة النووية، تبحث عن الموقف المشترك من القضايا الراهنة لنزع السلاح النووي. وقد عقد اجتماعها الثالث لمناقشة طرق المضي قدما نحو نزع السلاح النووي وتعزيز نظام معاهدة عدم الانتشار النووي، قبل انعقاد اجتماع التقييم للذكرى الخمسين على دخول المعاهدة حيز التنفيذ في شهر أغسطس القادم.وأكدت الوزيرة كانغ في الاجتماع على ضرورة تعزيز نظام نزع السلاح النووي وعدم انتشاره بقيادة المعاهدة الدولية، من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وأعربت عن إرادة الحكومة الكورية للمساهمة في ذلك.وشددت على ضرورة السعي إلى تحقيق التقدم الفعال في نزع السلاح النووي بشكل مناسب لبيئة الأمن الدولية، وقالت إن الحكومة الكورية ستنفذ مختلف أنواع مشروعات الشباب من أجل تعريف الأجيال القادمة بأهمية نظام المعاهدة الدولية.كما أوضحت الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تستهدف التخلي التام عن الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وطلبت من المجتمع الدولي الدعم المستمر لها.