الحكومة تمدد تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

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قررت الحكومة الكورية تمديد تعليقها للرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، حتى يوم 21 من هذا الشهر.وقال مركز التعامل مع الوباء أمس إنه تم تمديد التعليق لمدة أسبوعين إلى يوم 21 يناير، مضيفا أنه سيتم توضيح تفاصيل ذلك غدًا.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية كانت قد علقت مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى مطار إنتشون الدولي من يوم 23 في شهر ديسمبر الماضي إلى يوم 31 من نفس الشهر، عندما تفشت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وعندما ازداد انتشار السلالة الجديدة، قررت الحكومة الكورية تمديد التعليق لمدة أسبوع إلى يوم 7 يناير.وفي ظل انتشار السلالة الجديدة من فيروس، خاصة في بريطانيا وجنوب إفريقيا، قررت الحكومة الكورية تعزيز الحجر الصحي على الواردين من الخارج، فقررت في الشهر الماضي خفض معيار الحمى المعمول به من 37.5 درجة إلى 27.3 درجة مئوية، بينما ألزمت جميع القادمين من الخارج بالخضوع للفحوض الوبائية قبل مرور 3 أيام على وصولهم إلى البلاد، ومرة أخرى قبل خروجهم من الحجر الصحي الإلزامي.كما تم التوقف عن إصدار تأشيرات دخول جديدة لبريطانيا وجنوب إفريقيا، باستثناء الأسباب الدبلوماسية والعامة والإنسانية، بينما يتوجب على القادمين من البلدين التقدم بشهادات تثبت النتائج السلبية لاختبار بي سي آر (PCR).وبدءًا من الغد الجمعة، سيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع الأجانب الواردين إلى البلاد عبر المطارات المحلية، وبدءًا من يوم 15 يناير، سيتم تطبيقه على الأجانب الواردين عبر الموانئ المحلية أيضًا.