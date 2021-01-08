الرئيس الكوري يعقد حفلا عبر الإنترنت للتحية بمناسبة العام الجديد

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس حفلا للتحية بمناسبة حلول العام الجديد. وبعد أن كان ذلك الحفل السنوي يقام وجهًا لوجه من خلال دعوة ما بين 200 و300 شخص من مختلف الفئات الاجتماعية، تم تنظيم الحفل هذا العام عبر الفيديو، بحضور حوالي 50 شخصًا فقط، في ظل تفشي جائحة كورونا.وأقيم الحفل تحت شعار "الدولة القوية في الأزمات، جمهورية كوريا الموثوق بها"، حيث أعرب الرئيس عن الشكر لأفراد الشعب على جهودهم من أجل التغلب على أزمة كورونا خلال العام الماضي. كما أعرب عن إرادته لتحويل كوريا إلى دولة رائدة، اعتمادًا على هذه التجربة.وتماشيًا مع موضوع الحفل، تم دعوة 8 مواطنين عاديين تغلبوا على أوضاع الأزمات بالتضحية والشجاعة، بمن فيهم السيد "كو تشانغ سيك" الذي أنقذ عددا من السكان من موقع الحريق في مدينة أولسان في شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم تبرع بكل جائزته المالية لمساعدة الجيران المحتاجين.وفي مكان الحفل شارك بعض الشخصيات الحكومية الرئيسية بمن فيهم "بارك بيونغ سوك" رئيس البرلمان، و"كيم ميونغ سو" رئيس المحكمة العليا، و"جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء، وممثلو الأحزاب السياسية. وأعرب الحضور الممثلين للدائرة الاقتصادية عن الأمنيات بالتغلب على الصعوبات واستعادة القوة الاقتصادية قريبًا.