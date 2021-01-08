مؤشر كوسبي يغلق فوق مستوى 3,000 نقطة لأول مرة على الإطلاق

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انتهى التداول على مؤشر كوسبي اليوم الخميس عند مستوى 3,031.68 نقطة، بارتفاع نسبة 2.14%.وقادت مؤسسات الاستثمار الارتفاع الأخير، حيث اشترت أكثر من تريليون وون من الأسهم، بينما انخرط المستثمرون الأفراد في جني الأرباح.كما عكست تعاملات اليوم الخميس الأمل في أن تؤدي "الموجة الزرقاء"، التي تشير إلى فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا، إلى سياسات تحفيز اقتصادي أوسع.وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار أسهم أشباه الموصلات والخلايا الثانوية والسيارات.وفي اليوم السابق، تخطى مؤشر كوسبي مستوى 3,000 لمدة وجيزة أثناء التداول، وهي علامة فارقة تحققت بعد 13 عامًا و5 أشهر من تجاوزه لحاجز ألفي نقطة في 25 يوليو عام 2007.كما ارتفع مؤشر كوسبي للشركات التقنية، حيث أغلق عند 9,88.86 نقطة، بارتفاع نسبة 0.76% عن اليوم السابق.ومن ناحية أخرى، تراجعت العملة المحلية أمام الدولار بمقدار 1.7 وون، لتنتهي جلسة التداول عند 1,087.3 وون.