انخفاض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في كوريا الجنوبية

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اجتاحت موجة برد قارس كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة الدنيا في الصباح إلى نحو 25 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الداخلية من المنطقة الوسطى.ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، فقد انخفضت درجات الحرارة الصغرى في سيول إلى سالب 17.8 درجة مئوية، وسالب 20.9 درجة مئوية في "تشان تشون" بمقاطعة "كانغ وون"، وسالب 11.4 درجة في بوسان.وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة لن ترتفع على الأرجح فوق الصفر في فترة ما بعد الظهر، وتوقعت أن تظل درجات الحرارة خلال النهار في منطقة سيول الكبرى والأجزاء الغربية من "كانغ وون" أدنى من 10 درجات مئوية تحت الصفر.ولكن من المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة المحسوسة بسبب الرياح القوية إلى أقل من ذلك، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج في "كوانغ جو" وأجزاء من مقاطعات "جولا" وجزيرة "جيجو" و"أولونغ"، حيث صدرت التحذيرات من تساقط الثلوج الكثيفة.