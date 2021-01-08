الزعيم الكوري الشمالي يناقش العلاقات بين الكوريتين والسياسة الخارجية للشمال

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ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" استعرض العلاقات بين الكوريتين، وأعلن اتجاه السياسات الخارجية لبلاده في المؤتمر الحزبي الرئيسي المنعقد في الشمال.وقال وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" أعلن عن خط السياسات الخارجية في تقرير قدمه إلى المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، الذي عُقِد في بيونغ يانغ في اليوم السابق.وفي اليوم الثالث من المؤتمر، ورد أن "كيم" استعرض قضية الشؤون مع كوريا الجنوبية وفقًا لـ «الوضع السائد والأوقات المتغيرة» كما جاء في تقرير الوكالة.وقالت الوكالة إن "كيم" أعلن التوجه العام والموقف السياسي للحزب، من أجل «توسيع العلاقات الخارجية وتنميتها بصورة شاملة».لكن التقرير لم يقدم المزيد من التفاصيل.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "كيم" ناقش أيضًا إقامة نمط حياة اشتراكي وصحي وثوري لكوريا الشمالية في جميع المجالات الاجتماعية، والقضاء التام على العناصر غير الاشتراكية.كما قالت إن المؤتمر سيستمر خلال اليوم الجمعة.