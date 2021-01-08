وصول الوفد الكوري الجنوبي إلى إيران للإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

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وصل وفد حكومي إلى إيران، للتفاوض بشأن الإفراج مبكرًا عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها، المحتجزين لدى السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووفقًا لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن وفد كوريا الجنوبية وصل إلى طهران.لكن المتحدث أعلن سببًا مختلفًا للزيارة، حيث قال إنها زيارة متفق عليها قبل مصادرة الناقلة، وإن هدفها الرئيسي هو مناقشة سبل الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.وقد صرح رئيس الوفد الكوري "كوه كيونغ سوك" للصحفيين قبل مغادرته متوجهًا إلى إيران بأنه يخطط للقاء نظيره في وزارة الخارجية الإيرانية، وسيلتقي بآخرين من خلال القنوات المختلفة، إذا كان ذلك سيساعد في معالجة قضية ناقلة النفط.ومن المقرر أيضًا أن يسافر النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية "تشيه جونغ كون" إلى إيران يوم الأحد المقبل، لمناقشة مسألة احتجاز الناقلة والقضايا الثنائية الأخرى.وقد احتجزت إيران سفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم الاثنين الماضي، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم، من بينهم 5 كوريين جنوبيين، بدعوى التلوث البيئي. وترسو السفينة حاليًّا في ميناء بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران.