الكونغرس الأمريكي يصادق رسميًّا على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

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أكد الكونغرس الأمريكي رسميًّا فوز الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية أمس الخميس، فقد صادقت الجلسة المشتركة للكونغرس على 306 أصوات من المجمع الانتخابي للرئيس المنتخب "بايدن"، مقابل 232 صوتًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب".وأعلن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، الذي حضر الجلسة أيضًا، أن "بايدن" هزم الرئيس الحالي، مما يضع نهاية رسمية للسباق الرئاسي لعام 2020.وجاء الإعلان بعد ساعات من اقتحام أنصار "ترامب" المتطرفين لمقر الكونغرس اعتراضًا على الجلسة، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.وبعد القرار، تعهد "ترامب" بأنه سيكون هناك "انتقال منظم" للسلطة في 20 يناير، لكنه أصر على أنه لا يتفق مع نتيجة الانتخابات.ومن ناحية أخرى، هنأت حكومة كوريا الجنوبية الرئيس المنتخب "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس".وفي بيان صدر أمس الخميس، أعربت الخارجية الكورية عن أمل سيول في التواصل الوثيق مع إدارة "بايدن" في مختلف القضايا، بما في ذلك التحالف الثنائي ونزع السلاح النووي وقضية تغير المناخ.