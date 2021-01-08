المكتب الرئاسي يتعهد ببذل الجهود للإفراج السريع عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيبذل جهودًا متعددة لتأمين الإفراج السريع عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية، التي احتجزتها إيران.ونقل مسؤول رئاسي ذلك الموقف في اجتماع مع الصحفيين أمس الخميس، مضيفًا أن أكثر ما يهم الحكومة الكورية هو سلامة المواطنين.وأضاف المسؤول أنه تم التأكد من سلامة وصحة جميع أفراد الطاقم العشرين.وفيما يتعلق بتقرير إعلامي أفاد بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برسالة إلى الرئيس "مون جيه إين" مرتين، قال المسؤول إن الرسائل المتبادلة بين كبار القادة لا يتم الكشف عنها مراعاة للدول الأخرى المعنية، وفقًا للعرف الدبلوماسي المعمول به.وكان صحيفة "هانكيوريه" قد نقلت أمس الخميس عن مصدر دبلوماسي مطلع على العلاقات بين سيول وطهران قوله إن روحاني أرسل رسالتين إلى "مون" على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، يدعو إلى التوصل إلى حل لقضية تجميد سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية.وقالت الصحيفة اليومية المحلية إن المكتب الرئاسي رد على رسالتي الرئيس الإيراني بالفعل، لكن طهران أصيبت بخيبة أمل بسبب عدم وجود إجراءات عملية من جانب سيول لحل المشكلة.