استقالة نائب من حزب قوة الشعب وسط مزاعم الاعتداء الجنسي

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غادر النائب "كيم بيونغ ووك" حزب قوة الشعب المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي، أمس الخميس، وسط مزاعم الاعتداء الجنسي.وقال "كيم" في بيان إن الخطوة تهدف إلى حماية الحزب من أي تشويه لما أسماه مزاعم "لا أساس لها"، مضيفًا أنه سيعود إلى الحزب بعد إثبات براءته.وقد زعمت أحد قنوات اليوتيوب أنها تلقت بلاغًا من أحد الشهود بأن "كيم"، عندما كان يعمل مساعدًا لأحد المشرعين في عام 2018، اعتدى جنسيًّا على سكرتيرة متدربة تعمل لدى مشرع آخر في فندق في "آندونغ"، بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقد تم انتخاب النائب البالغ من العمر 43 عامًا من دائرته الانتخابية في "بوهانغ" في نفس المقاطعة.ونفى "كيم" هذا الادعاء، قائلًا إنه سيرفع على الفور دعاوى مدنية وجنائية "قوية" ضد القناة، كما وصف مشرفي القناة بأنهم "قذرون ومثيرون للاشمئزاز".وقد خطط حزب قوة الشعب في البداية لعقد لجنة استجابة طارئة لمناقشة الأمر، لكنه تراجع عن ذلك بعد مغادرة "كيم" للحزب.