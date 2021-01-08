سام سونغ تحقق 36 تريليون وون أرباحا تشغيلية في العام الماضي

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حققت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أداء أجود في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم أن حجم أرباحها التشغيلية للربع الأخير من العام الماضي كان أقل من الربع الثالث منه.وانخفض حجم الأرباح التشغيلية في الربع الرابع من العام الماضي بسبب تراجع أسعار أشباه الموصلات وحجم مبيعات الهواتف الذكية، فيما ارتفع الطلب على المنتجات الإلكترونية بسبب زيادة عدد الذين قضوا أوقاتهم في المنازل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.وصرحت "سام سونغ" اليوم الجمعة بأنها حققت 35 تريليونا و950 مليار وون من الأرباح التشغيلية في العام الماضي، بزيادة قدرها 29.46% مقارنة بالعام الأسبق.وأضافت أن حجم مبيعاتها بلغ 236 تريليونا و260 مليار وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.54% مقارنة بالعام الأسبق.وقالت "سام سونغ" إنها حققت 9 تريليونات وون من الأرباح التشغيلية و61 تريليون وون من حجم المبيعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 25.7% و1.87% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.