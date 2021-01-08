ارتفاع مؤشر كوسبي بنسبة 16.5% خلال الشهر الماضي

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تبين أن مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" شهد ارتفاعا بنسبة تزيد عن 16% خلال شهر مضى.وطبقا لما ذكرته البورصة الكورية، واصل مؤشر كوسبي ارتفاعه منذ أن سجل أعلى مستوى له يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 2602.59 نقطة منذ عامين و10 أشهر.وبلغ مؤشر كوسبي 3031.68 نقطة أمس الخميس، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بيوم الثاث والعشرين من نوفمبر من العام الماضي.وتعد كوريا أكثر دول مجموعة العشرين ارتفاعا من حيث مؤشر سوق الأسهم.وبلغ إجمالي قيمة سوق الأسهم الكورية 2,087 تريليون وون أمس الخميس، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.وكان إجمالي قيمة سوق الأسهم الكورية قد تجاوز ألفي تريليون وون يوم الاثنين الماضي، وذلك لأول مرة منذ يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر من عام 2010.وقالت البورصة الكورية إن تجاوز مؤشر كوسبي لمستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى يعكس التقييم الإيجابي للبيئة الأساسية لسوق الأسهم الكورية نتيجة لزيادة الصادرات الكورية والتحسن في أداء الشركات الكورية.وأضافت أنه مازال هناك احتمال لتباطؤ وتيرة انتعاش الاقتصاد الكوري في حال التأخر في إمدادات لقاح فيروس كورونا وتصاعد انتشار الفيروس.