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الاقتصادية

الحكومة تعزز الدعم المالي لمن يشتري السيارات الكهربائية والهيدروجينية

Write: 2021-01-08 14:30:23Update: 2021-01-08 17:18:38

الحكومة تعزز الدعم المالي لمن يشتري السيارات الكهربائية والهيدروجينية

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة خصصت 1.4 تريليون وون لهذا العام لتقديم دعم مالي لمن يشترى سيارات كهربائية وهيدروجينية.
وأضاف أنه سيتم تقديم دعم مالي تبلغ قيمته 5 ملايين وون لمن يشترى شاحنة كهربائية صغيرة، وذلك بزيادة مقدارها حوالي مليون وون مقارنة بالعام الماضي.
وجاء تصريح الوزير "هونغ" هذا خلال الاجتماع الثاني لتنمية الصناعات الجديدة الثلاث، وهي: أشباه الموصلات النظامية، والصحة الحيوية، والسيارات المستقبلية، حيث قال إن المبلغ المخصص سيتم إنفاقه في شراء 136 ألف سيارة صديقة للبيئة خلال هذا العام، بزيادة قدرها 26 ألف وحدة مقارنة بالعام الماضي، من بينها 25 ألف شاحنة كهربائية.
وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بجمع 500 مليار وون من أموال المغامرة ليتم استثمارها في الصناعات الجديدة الثلاث، اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام.
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