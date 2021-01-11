0,5% زيادة في معاشات التقاعد الحكومية الكورية في 2021

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قررت الحكومة الكورية زيادة مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية لهذا العام بنسبة 0,5% على أساس سنوي في ضوء معدل التضخم في العام الماضي.وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الأحد إنها أصدرت إخطارا مسبقا بهذه الزيادة بعد إجراء مداولات بواسطة لجنة مراجعة معاشات التقاعد. وسوف يكون الإشعار المسبق ساري المفعول يوم الخميس.ويذكر أن الحكومة الكورية ترفع مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية كل عام، مع مراعاة معدل التضخم في العام السابق.وبموجب المراجعة، سيحصل حوالي أربعة ملايين و340 ألف شخص مشمولين ببرنامج المعاشات الحكومي على مدفوعات شهرية تبلغ 542 ألف وون في المتوسط، بزيادة مقدارها ألفين و690 وون مقارنة بالعام الماضي. وسوف يتلقى حوالي 550 ألف شخص دفعوا أقساطا لأكثر من 20 عاما، زيادة بمقدار أربعة آلاف و650 وون، بمتوسط شهري يبلغ 935 ألفا و320 وون.