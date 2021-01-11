زيادة الأمراض والحوادث المرتبطة بالبرد في كوريا

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مع تعرض معظم أنحاء كوريا الجنوبية لموجات برد طويلة، زاد عدد حالات الإصابة بأمراض وحوادث مرتبطة بالبرد. وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه حتى صباح أمس الأحد، عانى 12 شخصا من انخفاض في درجة حرارة الجسم أو الإصابة بما يسمى بـ"قضمة الصقيع"، منذ يوم الأربعاء.كما أدت درجات البرودة الشديدة والجليد إلى زيادة الحوادث، مع إصدار تنبيهات من الموجات الباردة في معظم أنحاء البلاد. وقد تم الإبلاغ عمّا يقرب من 5200 حالة من الحوادث في جميع أنحاء البلاد بسبب مقاييس وأنابيب المياه المجمدة يوم الأحد. ووصل عدد الحوادث المبلغ عنها أكثر من الضعف عن اليوم السابق. كما تضرر حوالي 140 هكتارا من الأراضي الزراعية في مقاطعة شمال جولا بسبب استمرار درجات الحرارة فيما دون الصفر المئوي.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أقل مستويات درجات الحرارة في الصباح في سيول قد انخفضت إلى حوالي 13 درجة تحت الصفر يوم أمس الأحد، كما تساقطت الثلوج في سيول والمنطقة الوسطى بعد ظهر أمس.