الحكومة الكورية تبدأ في توزيع جولة ثالثة من المدفوعات الطارئة اليوم

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ستبدأ حكومة كوريا الجنوبية في صرف 4,1 تريليون وون كدفعات نقدية طارئة اليوم الاثنين، لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة، والعاملين بعقود خاصة، الذين تضرروا من الموجة الثالثة من وباء كورونا.ووفقا لوزارتيْ الاقتصاد والمالية أمس الأحد، سترسل الحكومة رسائل نصية إلى الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم النقدي اليوم، حيث تخبرهم بأنه تم اختيارهم للجولة الثالثة من برنامج المساعدات النقدية. وسوف يمكن لحوالي 2,5 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا من عودة ظهور الوباء، أن يتلقوا الأموال النقدية بدءا من بعد ظهر اليوم، إذا قدموا طلبات عبر الإنترنت عند تلقي الرسائل النصية.وسوف تكون الشركات الصغيرة التي طُلب منها الإغلاق مؤقتا بعد يوم 24 نوفمبر بموجب قواعد الحجر الصحي الحكومية، مؤهلة لتلقي ما يصل إلى ثلاثة ملايين وون. وبالنسبة للشركات التي حققت إيرادات أقل من 400 مليون وون خلال العام الماضي وشهدت انخفاضا في المبيعات عن العام الأسبق، فسوف تكون مؤهلة للحصول على مليون وون. وسوف يمكن للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين بعقود خاصة الحصول على 500 ألف وون.وتخطط الحكومة لاستكمال توزيع تلك الإعانات النقدية حتى نهاية هذا الشهر.