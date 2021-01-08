إيران تطلب من كوريا الجنوبية عدم تسييس قضية الناقلة المحتجزة

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وصل "تشيه جونغ كون" النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط كورية محتجزة بواسطة السلطات الإيرانية منذ الأسبوع الماضي.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية أن تشيه وصل إلى طهران أمس الأحد والتقى بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إنه يجب على كوريا الجنوبية أن تتجنب "تسييس قضية احتجاز السفينة، وأن تتبع الإجراءات القانونية".وفي تقرير آخر نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ورد أن نائب الوزير الإيراني قال إن السفينة الكورية الجنوبية احتجزت لأنها تسببت في "تلوث نفطي" في مياه الخليج، مما يجعل القضية تقنية وليست سياسية. وزعم مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم عراقجي، أن المصادرة لا علاقة لها بالأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.ومع ذلك، أشار عراقجي إلى أن البنوك الكورية الجنوبية جمدت الأموال الإيرانية لمدة عامين ونصف، لأن كوريا الجنوبية "مسيطر عليها" من قبل الولايات المتحدة