كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا ليلة الأحد

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه تم رصد مؤشرات تفيد بتنظيم كوريا الشمالية استعراضا عسكريا ليلة أمس الأحد، في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم.وأضافت أن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتابع الحدث عن كثب لتقرير ما إذا كانت الأنشطة المكتشفة هي بالفعل استعراض عسكري أم مجرد جزء من الاستعدادات لاستعراض عسكري رسمي آخر.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية عقدت المؤتمر الثامن لحزب العمال في بيونغ يانغ منذ يوم الثلاثاء الماضي.وسبق أن أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا في شهر أكتوبر من العام الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال، حيث عرضت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات وصاروخا باليستيا يطلق من الغواصات وغيرهما من الأسلحة الاستراتيجية الأخرى.